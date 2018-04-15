В Венгрии десятки тысяч человек пришли на демонстрацию против выборов

2018-04-15 03:31 | www.trend.az | 7

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрации в Будапеште, чтобы добиться новых выборов в парламент, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily News Hungary.

Как сообщает издание, акция под лозунгом "Мы – большинство! Протестуем ради демократии" собралась в субботу днем перед зданием парламента в столице Венгрии. На демонстрации присутствовали представители нескольких оппозиционных партий.

Протестующие призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати. Они также призвали оппозиционные партии к совместным действиям для того, чтобы добиться свержения правительства. Собравшиеся размахивали флагами Евросоюза, символикой дома князей Арпадов и транспарантами.