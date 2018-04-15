"Хезболлах" опровергло взрыв на базе сирийских сил в Алеппо

2018-04-15 03:43 | www.apa.az | 6

Сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".

Ранее ряд телеканалов и оппозиционных интернет-СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения, в том числе ливанской "Хезболлах". По данным СМИ, во время удара очевидцы видели в небе самолет. Погибли около 20 человек.

"Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда", — говорится в заявлении.