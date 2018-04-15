Постпред США при ООН объявила окончание переговоров по Сирии

2018-04-15 04:48 | www.apa.az | 7

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что время для переговоров по ситуации в Сирии прошло, передает РИА «Новости».

«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — сказала Хейли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «выполнении миссии» США в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.