США, Франция и Великобритания распространили свой проект резолюции по Сирии

2018-04-15 05:39 | www.trend.az | 6

США, Франция и Великобритания распространили свой вариант проекта резолюции СБ ООН по итогам операции в Сирии через несколько часов после того, как Совбез отклонил документ, предложенный Россией, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

В проекте, предложенном союзниками, осуждается применение химического оружия в Сирии, при этом отдельно оговорен инцидент в Думе, который стал поводом для ракетной атаки США, Великобритании.

Предлагается создать независимый механизм для расследования подобных случаев. ОЗХО будет предписано в течение 30 дней представить свои выводы о том, действительно ли Сирия уничтожила свои запасы химического оружия.

Кроме того, проект требует обеспечить доступ для гуманитарных конвоев во все районы Сирии, а также исполнения резолюции о прекращении огня, которая была принята еще в феврале, но до сих пор не реализована.