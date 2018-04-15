В США стартовала ракета-носитель Atlas V

2018-04-15 07:25 | www.trend.az | 7

Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования ВВС США, оснащенная российским двигателем РД-180 ракета выводит на орбиту три аппарата, сообщила компания-оператор запуска United Launch Alliance (ULA), передает РИА Новости.

Старт ракеты был дан в ночь воскресенья.

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V в конфигурации 551, принадлежащая ULA, оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne. В такой конфигурации ракета-носитель способна вывести на геостационарную орбиту груз весом до 3,8 тонн.