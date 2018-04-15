Экскурсионные автобусы в Азербайджане будут оснащены беспроводным интернетом

2018-04-15 08:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Экскурсионные автобусы в Азербайджане планируется оснастить портативными 3G/4G Wi-Fi роутерами для повсеместного доступа к сети интернет, сообщили Trend в компании Simbrella.

По словам собеседника агентства, речь идет о туристических автобусах, курсирующих по достопримечательным местам внутри страны.

"Безусловно, есть экскурсионные автобусы, которые оснащены точками доступа Wi-Fi, однако там имеются ограничения по числу подключений. Мы же планируем создать возможность, чтобы все пассажиры круизных автобусов, а это от 30-ти и выше человек, могли комфортно подключаться к сети интернет", - сказали в компании.

Устройства, по словам источника в компании, могут быть также арендованы на определенное время самими экскурсантами.

"Сейчас наша задача заключается в том, чтобы перевести решение в готовый коммерческий продукт, после чего запустить тесты и начать его практическое применение", - сказали в компании.