ОПЕК огласила прогнозы по добыче нефти в Азербайджане

2018-04-15 08:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане на 0,03 миллиона баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с минувшим годом, говорится в обнародованном ежемесячном отчете картеля.

Как говорится в отчете, в среднем добыча нефти в Азербайджане прогнозируется на уровне 0,77 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

Таким образом, ОПЕК не изменила прогноз, указанный в предыдущем докладе.

"Предварительные итоги добычи в первом квартале оказались выше, чем ожидалось в прогнозе, поэтому он был повышен на 37 тысяч баррелей в сутки, что привело к пересмотру годового прогноза на 0,01 миллиона баррелей в сутки", - говорится в отчете.

По оценкам ОПЕК, в январе добыча нефти увеличилась на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с декабрем, скорее всего за счет блока "Азери-Чираг-Гюнешли", в среднем составив 0,75 миллиона баррелей в сутки и не изменившись по сравнению с январем 2017 года.

Предварительные данные по поставкам нефти и конденсата в феврале показывают примерно одинаковый уровень с добычей, сообщает картель.

"Объем поставок азербайджанской нефти в 2017 году сократился на 0,05 миллиона баррелей в сутки, до 0,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.