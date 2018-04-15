Удары США по Сирии - нарушение международных правил - минобороны Ирана

2018-04-15 08:11 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии являются нарушением международных правил и положений. Об этом в ходе телефонного разговора с сирийским коллегой сказал министр обороны Ирана Амир Хатами, передает агентство IRNA.

Хатами отметил, что операция под руководством США не имела успеха, и что ракетные удары не смогут разрушить сопротивления и желание сирийского правительства вернуть мир и безопасность Сирии.

Он подчеркнул поддержку Ираном сирийской нации и выразил надежду на возвращение мира в страну после недавних поражений террористов в Восточной Гуте.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

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