Принц Чарльз носит одни туфли 47 лет

2018-04-15 09:15 | www.oxu.az | 4

Оказывается, будущий король Великобритании все еще ходит в ботинках, приобретенных 47 лет назад, и носит пиджак, купленный в 1969 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, но дело не только в экономии. Принц утверждает, что такое отношение к вещам может спасти нашу планету.

По словам принца, он убежденный приверженец теории, что одежду и обувь нужно носить, пока она совсем не износится в лоскуты.

«Удивительно, как меняется мода. В целом мне претит мысль выбросить старую вещь, не попытавшись ее починить или найти ей другое применение. Сейчас я с радостью наблюдаю растущую тенденцию ухода от так называемого «выбрасывающего» общества и поворота к более «цикличной экономике», – заявил будущий монарх.