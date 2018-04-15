Самолет Air China совершил экстренную посадку из-за нападения

2018-04-15 10:26 | www.oxu.az | 7

Самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

«Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме».

Как сообщает телеканал CGTN, во время полёта один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

На месте происшествия работает полиция.