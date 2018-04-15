На иранской военной базе в Сирии прогремел мощный взрыв, погибли 20 человек

2018-04-15 11:48 | www.apa.az | 7

В иранском тренировочном лагере на юге Алеппо прогремел взрыв. В результате погибли по меньшей мере 20 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на свои источники на месте событий.

На место происшествия выехали машины скорой помощи и спасательные расчеты. В районе взрыва были замечены самолеты, которые предварительно идентифицированы как истребители ВВС Израиля.

По другим сведениям, взрыв произошел на складе боеприпасов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее, 9 апреля, сирийская авиабаза Тифор подверглась ракетной атаке. В Минобороны России заявили, что удар нанесли два истребителя F-15, принадлежащих ВВС Израиля.