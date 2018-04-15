Удалившему Буффона судье пригрозили расправой

2018-04-15 12:24 | www.oxu.az | 6

Английский судья Майкл Оливер получает угрозы от болельщиков из-за решений в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, арбитр не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому фанаты оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера в Twitter. После матча номер телефона Люси разместили в социальных сетях, что также спровоцировало поток угроз в адрес семьи.

Полиция начала расследование по данным фактам. Полицейские также изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома судьи и выкрикивали оскорбления.

11 апреля «Ювентус» обыграл «Реал» со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса» и удалил вратаря итальянской команды Джанлуиджи Буффона.

Оливер работает арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) с 2012 года. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов он отсудил пять матчей.