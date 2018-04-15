Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная – российская гимнастка

2018-04-15 12:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Очень понравился зал гимнастической арены в Баку, соревнования проходят красочно и ярко.

Об этом сказала Trend в воскресенье российская гимнастка Дана Садкова, выигравшая "золото" в командных соревнованиях на Чемпионате Европы по прыжкам на мини-батуте в Баку.

"Эмоции переполняют, много работы проведено перед стартом, но у нас все получилось. Мне на Чемпионате Европы в Баку нравится все, атмосфера в зале просто замечательная. Я впервые приехала в Баку, и могу сказать, что город невероятно красивый. Расскажу друзьям о Баку и соревнованиях, о том, как здесь все организовано", - отметила Дана Садкова.

Российская гимнастка добавила, что возможно еще раз приедет в Баку просто отдохнуть.