ЦИК утвердила итоги выборов Президента Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 86,02 % голосов избирателей

2018-04-15 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов Президента, которые прошли 11 апреля, Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

Итоги были объявлены председателем ЦИК Мазахиром Панаховым в воскресенье на пресс-конференции.

Всего на выборах проголосовали 3 962 123 избирателей. В Азербайджане избирательным правом обладают 5 332 817 человек, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

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