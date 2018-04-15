Результаты 4 избирательных участков признаны недействительными

2018-04-15 12:58 | www.oxu.az | 8

Итоги голосования на четырех избирательных участках, задействованных на прошедших в Азербайджане 11 апреля президентских выборах, признаны недействительными.

Как передает Oxu.Az, соответствующее решение принято на состоявшемся в воскресенье заседании ЦИК Азербайджана.

Так, аннулированы результаты голосования на избирательном участке номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57, избирательном участке номер 26 Джалилабад-Масаллы-Билясуварского избирательного округа номер 26, а также на избирательном участке номер 10 Лянкяранского городского избирательного округа номер 73 и избирательном участке номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74.

Распущены избирательные комиссии избирательного участка номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57 и избирательного участка номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74.