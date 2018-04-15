Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку

2018-04-15 12:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте среди юниорок в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В финале Сельджан набрала 63,900 балла.

Золотую медаль соревнований завоевала Меланиа Родригес из Испании, "серебро" досталось Александре Бонарцевой из России, а третье место заняла представительница Португалии Сара Гвидо.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.