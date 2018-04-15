Стартовал последний день соревнований Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

2018-04-15 12:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. Сегодня пройдут индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам. Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин. В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте. (Автор: Анвар Мамедов)

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