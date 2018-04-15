Британский юниор выиграл золото Чемпионата Европы в Баку

2018-04-15 13:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастики завершились соревнования по прыжкам на акробатической дорожке среди юниоров в рамках XXVI Чемпионата Европы.

Первое место по итогам финала завоевал британский юниор Джейдон Паддок, серебряная медаль досталась Диого Вилела из Португалии, а "бронза" - россиянину Арсению Степаняну.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.