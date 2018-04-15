Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы - латвийский гимнаст

2018-04-15 13:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Организаторы Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку приветливы и отзывчивы, сказал Trend в воскресенье латвийский гимнаст Дмитрийс Антонс.

"Организация, честно скажу, просто супер. Очень нравится, что много волонтеров работает, всегда есть у кого спросить, куда как пройти, особенно в первые дни, когда было тяжело сориентироваться в этажах и трибунах. Все очень приветливы, отзывчивы и стараются помочь, если видят, что что-то не так", - сказал Антонс.

Он также отметил бакинских зрителей.

"Я прыгал самым первым, открывал чемпионат, и ужасно волновался, это же всегда эмоционально тяжело. Но тут, когда вызывают, зрители сразу же хлопают, поддерживают, и сразу становится проще выступать", - сказал Антонс.