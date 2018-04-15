ЦИК Азербайджана направил в Конституционный Суд заверенный им итоговый протокол результатов президентских выборов

2018-04-15 13:27 | www.apa.az | 7

Сегодня на заседании ЦИК был составлен итоговый протокол результатов президентских выборов 11 апреля.

Как сообщает АПА, протокол был подписан всеми членами ЦИК.

ЦИК принял решение направить в Конституционный Суд заверенный им итоговый протокол результатов президентских выборов. Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что серьезных нарушений в ходе выборов выявлено не было.

Таким образом, согласно итоговому протоколу Ильхам Алиев с 86,02 процентами голосов стал победителем президентских выборов 11 апреля. За ним следуют – Захид Орудж 3,12%, Сардар Джалалоглу 3,03%, Гудрат Гасангулиев 3,02 %, Хафиз Гаджиев 1,52, Араз Ализаде 1,38, Фарадж Гулиев 1,17, Рази Нуруллаев 0,74%.

Согласно итоговому протоколу на выбора приняли участие 74,30% избирателей. 12 403 голоса были признаны недействительными.

Конституционный суд должен утвердить итоги выборов в течение 14 дней после дня голосования.