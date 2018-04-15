Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться развития в батутной гимнастике - Жорж Гельзек

2018-04-15 13:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан менее чем за 10 лет сумел добиться существенного развития батутной гимнастики, сказал в воскресенье Trend почетный президент Европейского гимнастического союза Жорж Гельзек, наблюдающий за соревнованиями XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Я уже много раз бывал в Баку, и всегда все мероприятия прекрасно организованы, никаких проблем, организация всегда на высшем уровне. Я давно знаю Фарида, он очень умный, трудолюбивый человек, у него прекрасная команда. Скажу, что для развития любого вида спорта нужно учитывать множество параметров. Необходим план для развития. Все должно делаться шаг за шагом. И каждый шаг должен быть тщательно прописан. К тому же, такой вид спорта как батутная гимнастика, не самый простой для развития. В Азербайджане этот вид спорта существует менее 10 лет и уже достигли заметных успехов, и в общем делается всё для развития. Я знаю, что в AGF все хорошо организовано, здесь подобрана хорошая команда, что очень важно для рабочего процесса", - сказал Гельзек.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.