В Москве четыре человека погибли в автомобиле, сгоревшем после ДТП

2018-04-15 13:38 | www.apa.az | 7

Четыре человека погибли в автомобиле "ВАЗ-21124", который перевернулся на дороге в Новой Москве и загорелся.

Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

По данным полиции, инцидент произошёл в субботу около 23.15 в поселении Новофедоровское.

"Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины. В результате ДТП и возгорания погибли водитель и три пассажира", — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента проводится проверка.