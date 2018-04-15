Бой между пакистанскими и афганскими военными: есть убитые

2018-04-15 13:32 | www.oxu.az | 8

Двое пакистанских военных убиты и еще двое попали в плен в ходе начавшихся боестолкновений на линии Дюранда на границе с Афганистаном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил офицер полиции.

«Вооруженный конфликт между афганскими и пакистанскими военными вспыхнул в пятницу, после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в уезде Зазай-Майдан провинции Хост.

В результате погибли, по меньшей мере, два пакистанца, их тела лежат на поле боя. Еще двоих пакистанских военных захватили в плен, ни один афганец при этом не пострадал».

По его словам, на сторону афганских военных встали местные жители, «чтобы противостоять агрессии».

В зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыто несколько школ.