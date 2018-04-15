Лучшие моменты четвертого дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2018-04-15 13:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит четвертый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.