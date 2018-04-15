В связи с президентскими выборами в Азербайджане аннулированы результаты на 4 избирательных участках

2018-04-15 13:41 | www.apa.az | 6

В связи с проведенными 11 апреля президентскими выборами аннулированы результаты голосования на 4 избирательных участках.

Как сообщает АПА, постановление об этом принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном подведению итогов проведенных 11 апреля выборов и представлению их для утверждения в Конституционный суд.

Согласно постановлению, аннулированы результаты по избирательным участкам номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57, номер 26 Джалилабад-Масаллы-Билясуварского избирательного округа номер 69, номер 10 Лянкяранского городского избирательного округа номер 73 и номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74. Избирательные комиссии избирательных участков номер 2 Кюрдамирского избирательного округа номер 57 и номер 12 Лянкяранского сельского избирательного округа номер 74 распущены.