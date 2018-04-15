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Председатель ЦИК Азербайджана выразил отношение к предварительному отчету БДИПЧ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ

2018-04-15 14:03 | www.apa.az | 6

«За ходом президентских выборов в Азербайджане наблюдали 894 международных наблюдателя от 61 организации и 59 государств и 58 тысяч 175 местных наблюдателей. Это говорит о высоком интересе к выборам».

Как сообщает АПА, об этом на заседании ЦИК, посвященном подведению итогов состоявшихся 11 апреля президентских выборов и представления их на утверждение в Конституционный суд, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что наблюдатели высоко оценили подготовку и организацию выборов: «Активность избирателей на выборах составила более 74 процентов. 4 организации, в том числе две иностранные, провели exit poll».

М. Панахов также выразил отношение к предварительному отчету БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ: «Мы и письменно, и в ходе встреч однозначно выразили свое отношение. Было отмечено, что Азербайджан – одна из наиболее развитых стран Европы. То, как они пытаются представить нас, мир не воспринимает, цивилизованный мир нас высоко оценивает. На выборах могут быть и люди, пытающиеся совершить нежелательные поступки. Уровень выборов в Азербайджане соответствует стандартам самых развитых стран. Они вынуждают нас отреагировать. Азербайджанский народ не такой, каким они его представляют. Мы требуем уважения к азербайджанскому народу. Если бы эти выборы были проведены в странах, которым они благоволят, они неустанно их восхваляли бы. Нас задевает то, почему к нам применяются стандарты, которых мы не заслуживаем. Если внимательно посмотреть на подготовленный ими  документ, то становится очевидным, что сама наблюдательная миссия преследует не те цели, которые она провозгласила».

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