В Баку награждены призеры первой половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров

2018-04-15 14:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастике прошла церемония награждения победителей и призеров финалов по тамблингу и синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков, а также финала по прыжкам на двойном мини-батуте среди девочек в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

Награды гимнастам вручили члены технического комитета Европейского гимнастического союза (UEG) Мариэлла Стойчева, Конрад Божаковски, Бабет Ван Ветеринг и Ирина Караваева, исполнительный директор UEG Лиза Вортман, спортивный координатор UEG Линда Давила, а также менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Сара Зейналова, Фарид Мамедзаде и Виктория Абышева.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.