Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований - победитель ЧЕ

2018-04-15 14:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований, которые я видел, сказал Trend в воскресенье британский гимнаст Джейдон Пэддок, который выиграл чемпионом Европы по тамблингу среди юниоров.

"У меня нет слов, я очень рад этой золотой медали. Это были самые сложные соревнования, в которых я принимал участие, и я счастлив, что мне удалось сделать все, как планировалось", - сказал Пэддок.

По его словам, Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований, которые он видел.

"Все проходит четко по графику, без задержек. Не было никаких проблем на тренировках, с размещением и на самой арене", - сказал британец.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.