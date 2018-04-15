Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку - португальский гимнаст

2018-04-15 14:22 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку, сказал Trend в воскресенье португальский гимнаст Диого Вилела, выигравший "серебро" с соревнованиях по тамблингу среди юниоров.

По его словам, на прошлом европейском первенстве Вилела занял седьмое место, и он доволен прогрессом.

"Для меня большое счастье выиграть медаль на этом чемпионате. Будем двигаться дальше", - сказал Вилела.

Он добавил, что организация соревнований ему очень нравится.

"Все организовано прекрасно, я в восторге. Болельщики очень поддерживают всех без исключения гимнастов, это здорово",- сказал Вилела.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.