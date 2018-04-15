Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

2018-04-15 14:37 | www.oxu.az | 9

В 2017 году компания Facebook потратила около девяти миллионов долларов на обеспечение безопасности основателя соцсети и генерального директора Марка Цукерберга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, указанная сумма включает расходы на обеспечение работы частного самолета – топливо, расходы на экипаж, питание.

Кроме того, Facebook также оплачивает личную охрану и системы безопасности в резиденциях основателя сети. По сравнению с 2016 годом (5,8 миллиона долларов) расходы на охрану и частные самолеты были увеличены на 50 процентов.

В компании отметили, что такие меры связаны с «угрозами личной безопасности, проистекающими из его должностных полномочий в качестве основателя, председателя совета директоров и главного исполнительного директора».

«Мы требуем таких мер безопасности для благополучия компании из-за важности господина Цукерберга для Facebook», – говорится в заявлении.