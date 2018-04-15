Мазахир Панахов: Миссия БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане служит иным целям, не имеющим отношение к выборам

2018-04-15 14:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/- Позиция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по отношению к Азербайджану неправильная, и миссия данной организации по большей части служит другим целям, не имеющим отношение к выборам.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, комменитируя предварительный отчет БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ относительно прошедших в Азербайджане президентских выборов.

По словам Панахова, уровень проведения выборов в Азербайджане может служить примером для всего мира.

«Некоторые организации хотят навязать нам свое мнение . В Азербайджане проведены выборы, которые могут служить примером для всего мира. Это может не нравиться некоторым европейским странам, но цивилизованный мир принимает Азербайджан. На выборах присутствует множество сторон, и, конечно же, среди них могут найтись люди, которые пытаются совершить нелицеприятные шаги. Но мы требуем уважения к азербайджанскому народу. Мы провели нормальные выборы. Если бы такие выборы были проведены в стране, которой они [авторы отчёта] симпатизируют, они расхваливали бы ее и днем, и ночью»,- сказал глава ЦИК.

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