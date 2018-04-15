Азербайджанские батутистки выиграли "серебро" Чемпионата Европы

2018-04-15 14:44 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В финале азербайджанские гимнастки набрали 47,000 балла.

Золото в данных соревнованиях завоевали белорусские гимнастки Анна Гончарова и Марина Макаринская, а бронзовые медали - Светлана Малкова и Наталия Москвина из Украины.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.