На Чемпионате Европы в Баку все просто отлично - голландский гимнаст

2018-04-15 14:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку все просто отлично, сказал голландский спортсмен Майкл Абрахамс, который выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках на батуте среди юниоров.

"Это первый раз, когда я выступаю не в командных соревнованиях, и я получил медаль. Так что, безусловно, я рад", - сказал Абрахамс.

Он отметил, очень хорошую организацию турнира в Баку.

"Я не понаслышке знаю, как здесь здорово устраивают турниры, ведь это мой второй визит в Азербайджан. Все сделано по высшему разряду, высококлассное оборудование, все отлично", - сказал Абрахамс.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.