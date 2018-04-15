Организация Чемпионата Европы в Баку самая лучшая - зрительница из России

2018-04-15 14:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Организация Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку самая лучшая. Об этом Trend сказала зрительница Анна Солкина, которая приехала на соревнования поддержать свою дочь, гимнастку Дарья Солкину (Россия).

"Мы очень часто ездим с дочерью на международные соревнования, но организация в Баку самая лучшая – здесь интересно, интерактивно, например такого Гур-Гура нигде не было. Атмосфера хорошая, дружелюбная – нам все очень нравится. Мы сравниваем с соревнованиями, на которых уже были в других странах – в Испании, Болгарии, Дании, и Азербайджан с большим отрывом на первом месте", - сказала Солкина.

В Баку 15 апреля стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В последний день турнира станут известны имена медалистов по четырем видам соревнований.