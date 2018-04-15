Претензии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с выборами в Азербайджане безосновательны – зампред ЦИК

2018-04-15 15:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- Претензии в связи с президентскими выборами в Азербайджане, озвученные наблюдательными миссиями БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом сказал в воскресенье на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана заместитель председателя ЦИК Натик Мамедов.

Он отметил, что несмотря на высокую оценку со стороны множества международных организаций, с негативным заключением выступили именно вышеперечисленные организации.

«По заявлению этих организаций, итоговый отчет будет обнародован ими через два месяца. Пусть они представят нам выявленные ими недостатки, а мы в течение упомянутого срока проведем по ним разбирательства на местах»,- сказал он.

Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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