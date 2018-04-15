В Баку награждены призеры второй половины финалов XXVI Чемпионата Европы среди юниоров

2018-04-15 15:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастике прошла церемония награждения победителей и призеров финалов по тамблингу и синхронным прыжкам на батуте среди девочек, а также финала по прыжкам на двойном мини-батуте среди мальчиков в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку.

В соревнованиях по тамблингу среди девочек первое место завоевала Диана Браткова (Россия). Серебряная и бронзовая медали - достались британкам - Джессике Брейн и Кейтилин Лафферти.

В синхронных прыжках на батуте победа досталась белорусской паре - Катерине Ершовой и Александре Столяровой. Второе место заняли российские гимнастки Яна Лебедева и Вера Белянкина, а третье - француженкам Зели Риу, и Клее Брус.

В финалах на двойном мини-батуте победу одержал британец Райан Дивайн, второе место занял Тимофей Лазутин из России, а третье - Энрике Морейра из Португалии.

Награды гимнастам вручили вице-президент Европейского гимнастического союза (UEG) Рудольф Хедигер, члены техкома Бабет Ван Ветеринг и Луиш Нуньес, исполнительный директор UEG Лиза Вортман, член исполкома UEG Эрик Могенсен, пресс-секретарь UEG Тина Геретс, а также менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Намиг Бадирханов и Бике Абдуллаева.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.