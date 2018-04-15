Безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ - азербайджанские гимнастки

2018-04-15 15:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Осознание серебряной медали Чемпионата Европы пока не пришло, сказали Trend в воскресенье азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная, выигравшие серебро на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку в синхронных упражнениях.

"Мы безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ. Пока даже осознали это, может быть через неделю придет понимание. Уже четвертый старт, когда занимаем второе место. Надеемся, дальше будет лучше", - сказали гимнастки.

Следующий старт - Кубок мира в Италии, добавили девочки.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.