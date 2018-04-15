Дети Асада отдохнули в Крыму

2018-04-15 15:41 | www.oxu.az | 5

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями сообщил, что его дети в прошлом году были отдохнули в крымском лагере «Артек».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, его слова привел координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин:

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в «Артеке». Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста».