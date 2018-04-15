Азербайджанские дети мечтают о космосе – виртуальная экскурсия по Солнечной системе (ФОТО)

2018-04-15 15:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошла фотовыставка, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики -12 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Гостей выставки приветствовала главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова. Студентка Бакинского Славянского университета Сугра Миралаева рассказала посетителям о начале космической эры и первом космонавте Юрии Гагарине.

В школе № 238 города Баку в рамках проекта РИКЦ «Ученые – детям» состоялся Гагаринский урок «Космос - это мы!», посвященный 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос и 20-летию нахождения Международной космической станции на орбите Земли.

Урок проходил в форме виртуальной экскурсии по Солнечной системе. Учителя и школьники рассказывали о зарождении космонавтики, истории автоматических и пилотируемых полетов, планетах Солнечной системы. Учащиеся школы представили подготовленную ими выставку рисунков «Он сказал: Поехали!».

В завершение урока был показан научно-популярный фильм «Путешествие по Солнечной системе».

На уроке присутствовали директор школы № 238 города Баку Эльдар Талыбов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

Представители Азербайджана также внесли свой бесценный вклад в освоение космоса.