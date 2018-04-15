В Бангладеш поезд сошел с рельсов, есть жертвы

2018-04-15 15:46 | www.apa.az | 6

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько десятков пострадали в Бангладеш в результате железнодорожной аварии.

Как передает АПА, об этом сообщает портал bdnews.24.

Инцидент произошел в городе Тонги, последние четыре вагона сошли с рельсов. По словам сотрудника железнодорожного подразделения города Газипур, поезд какое-то время тащил их за собой. В итоге два вагона перевернулись.

Три пассажира скончались на месте. Семь пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался. Издание UNB сообщает о 30 пострадавших в результате происшествия.

Портал отмечает, что из-за инцидента железнодорожное сообщение в части городов нарушено. Министерство путей сообщения страны начало расследование.