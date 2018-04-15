В России выбрали самую красивую девушку – ФОТО

2018-04-15 16:01 | www.oxu.az | 4

Новой «Мисс Россия» стала 18-летняя жительница Чувашии Юлия Полячихина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, девушка получила корону из белого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, три миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris.

У нее будет право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Согласно информации на сайте конкурса, Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, окончила школу с золотой медалью в 2017 году, сейчас готовится к поступлению в университет на факультет журналистики.

Кроме того, она более восьми лет занимается фитнес-аэробикой и входила в состав сборной Чувашии, увлекается бадминтоном.