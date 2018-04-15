В Беларуси задержан азербайджанец - ВИДЕО

2018-04-15 16:42 | www.oxu.az | 6

Сотрудники органа пограничной службы специального назначения с применением оружия в районе населенного пункта Раков Минской области задержали три автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Советская Белоруссия», в них ехала группа мужчин, занимавшихся незаконной транзитной миграцией.

Были задержаны организатор, 33-летний азербайджанец, двое перевозчиков-белорусов и двое проводников-чеченцев. Задержанные перевозили к границе 11 мигрантов из Вьетнама без документов. Далее они планировали перебраться в Евросоюз.

В отношении организатора, его помощников и проводников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Беларуси «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».

В отношении нелегалов также начат административный процесс за незаконное пересечение границы Беларуси и нарушение правил пребывания на территории страны.