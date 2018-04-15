Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии после авиаудара

2018-04-15 17:53 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", — говорится в сообщении.

Также обсуждалось общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Добавляется, что с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.