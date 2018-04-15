В Мали боевики напали на базу миротворцев ООН

2018-04-15 19:36 | www.apa.az | 5

В Мали боевики со стрельбой напали на базу миротворцев ООН.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальной странице миротворческой операции ООН в Мали в Twitter.

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было осуществлено нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Произошла перестрелка. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате нападения погиб один миротворец, еще десять были ранены.

В свою очередь Reuters, ссылаясь на власти страны, сообщил, что боевики также напали на военную базу Франции.

"Террористы, одетые в голубые шлемы на двух начиненных взрывчаткой автомобилях и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - заявили в правительстве Мали.