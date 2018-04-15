В Египте продлили режим ЧП на три месяца

2018-04-15 20:12 | www.apa.az | 6

Депутаты палаты представителей (парламента) Египта утвердили в воскресенье указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны на три месяца начиная с субботы, 14 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении парламента. Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

В настоящее время Египет проводит масштабную операцию по борьбе с терроризмом на севере и в центральной части Синайского полуострова.