"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии

2018-04-15 21:01 | www.apa.az | 3

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Вест Бромвич Альбион" в матче 34-го тура со счетом 0:1.

Как сообщает АПА, после этой игры на счету "Манчестер Юнайтед", занимающего второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, осталось 71 очко после 33 матчей, у лидирующего "Манчестер Сити" - 87 баллов. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" за пять туров до конца чемпионата уже не сможет догнать "Манчестер Сити".

Этот титул стал вторым в "Манчестер Сити" для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Ранее "горожане" под руководством испанского специалиста выиграли Кубок лиги. "Манчестер Сити" в пятый раз в истории стал чемпионом Англии по футболу.