Саммит ЛАГ обвинил власти Сирии в применении химоружия

2018-04-15 22:05 | www.apa.az | 3

Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", процитировал итоговое заявление саммита ЛАГ глава саудовского МИД.

Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, ОАЭ поддержали военную акцию против Сирии, в то время как Ирак, Алжир, Тунис выступили против.

Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходил в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.