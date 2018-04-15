На выборах президента Черногории побеждает Мило Джуканович

2018-04-15 23:39 | www.apa.az | 3

Бывший премьер и экс-президент, лидер партии Демократической партии социалистов Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.

Главный конкурент Джукановича - экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец четырех оппозиционных партий Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).

На пост президента Черногории претендовали семь кандидатов. В случае, если один из претендентов наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится. Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.