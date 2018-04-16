Минобороны об очередной провокационной лжи армян

2018-04-16 00:11 | www.oxu.az | 4

Распространенная в армянских СМИ информация о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли автомобильную дорогу Баганис-Воскепар - очередной вымысел.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Trend в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

«Это очередная провокационная ложь армянской стороны», - заявили в министерстве.

Отметим, что армянские СМИ в воскресенье распространили информацию о том, что якобы 15 апреля азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового вида оружия в направлении села Баганис. И в целях безопасности был перекрыт участок автотрассы Баганис-Воскепар.