В Восточной Гуте свыше 59 тысяч мирных жителей вернулись в дома

2018-04-16 00:15 | www.trend.az | 6

В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось свыше 59 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщил на брифинге в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты", — сказал он.